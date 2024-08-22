AKP ve MHP'de Kazan Kaynıyor! ‘Erdoğan’a İçten İçe Kızıyor Ama Korkudan Belli Etmiyorlar’

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, AKP ve MHP'de yaşanan parti içi anlaşmazlıklara değindi. AKP'li vekillerin Recep Tayyip Erdoğan'a içten içe kızdığını ifade eden Tezkan, 'Çünkü itiraz edenin, gerçeği dile getirenin, fikrinin söyleyenin siyasi hayatı bitiyor' dedi. Tezkan, MHP'liler için de 'Bahçeli’nin Erdoğan’ın peşine takılmasından, pohpohlamasından rahatsızlar' ifadesini kullandı.

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AKP ve MHP'de Kazan Kaynıyor! ‘Erdoğan’a İçten İçe Kızıyor Ama Korkudan Belli Etmiyorlar’

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü yazısında AKP ve MHP'de yaşanan parti içi meseleleri kaleme aldı. Tezkan; AKP'lilerin Beştepe yönetiminden, MHP'lilerin ise genel merkezin tutumundan memnun olmadığını ifade etti. 'AKP de MHP de kaynıyor' diyen Tezkan, "Hepsi renk vermemeye, kuyruğu dik tutmaya çalışıyor, hepsi durumdan memnunmuş gibi görünme derdinde ama kazın ayağı öyle değil…" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'A KIZIYORLAR AMA...'

AKP'li vekillerin halk arasında yaşadıkları itibar kaybı nedeniyle Erdoğan'a içten içe kızdıklarını ifade eden Tezkan, 'Vekil olmanın çakasını satamıyorlar. Gittikleri il meydanında, ilçe lokantasında, köy kahvesinde itibar göremiyor. Çiftçiyle konuşsalar bir dert, işçi ile otursalar başka dert. Memurla yan yana gelmemek için köşe bucak kaçıyorlar. Nereye gitseler eskiden el üstünde tutuyor, itibar görüyorlardı. Şimdi protesto ediliyorlar. Seçmen hesap soruyor" dedi.

'MHP'LİLER DE RAHATSIZ'

Tezkan, MHP içinde yaşananları ise şöyle aktardı:

"Bahçeli’nin iki dudağından çıkan söze bakmaktan, o söze göre hizalanmaktan sıkıldılar. Milletvekili olarak işlevleri sıfır. Varlar mı yoklar mı belli değil. Genel merkezi yöneten üçlüden emir beklemekten yoruldular. MHP’nin eski MHP olmadığını düşünüyorlar. Sağlam bir ideoloji üzerine kurulan MHP’nin dar kadro partisine dönüştüğünü görüyorlar. Liderleri Bahçeli’nin Erdoğan’ın peşine takılmasından, pohpohlamasından rahatsızlar."

'DÜŞMAN KARDEŞ GİBİ DOLAŞIYORLAR'

Öte yandan AKP'li vekillerin MHP'lilerden; MHP'li vekillerin AKP'lilerden hoşlanmadığını belirten Tezkan, 'Düşman kardeşler gibi dolaşıyorlar. AKP şimdilik MHP’ye mahkum… MHP desteğin çekerse sadece hükümet düşmez rejimde yıkılır!... MHP’li vekillerin bu havası AKP’lileri çıldırtıyor…" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan AKP MHP
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