AKOM'dan Saatli Uyarı: Sıcaklıklar Birden Düşecek, DONACAĞIZ
AKOM, İstanbulluları yarın için uyardı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek ve pazar gününe kadar kuvvetli yağış görülecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için uyarılarda bulundu. Yarın sabah saatlerini işaret eden AKOM, sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:
"AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde yarın sabah itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşecek. Pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz."
Kaynak: Haber Merkezi