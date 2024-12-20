AKOM'dan Saatli Uyarı: Sıcaklıklar Birden Düşecek, DONACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için uyarılarda bulundu. Yarın sabah saatlerini işaret eden AKOM, sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde yarın sabah itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşecek. Pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz."

Kaynak: Haber Merkezi