AKOM'dan Saatli Uyarı: Sıcaklıklar Birden Düşecek, DONACAĞIZ

AKOM, İstanbulluları yarın için uyardı. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde hava sıcaklıkları 5 derece birden düşecek ve pazar gününe kadar kuvvetli yağış görülecek.

AKOM'dan Saatli Uyarı: Sıcaklıklar Birden Düşecek, DONACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul için uyarılarda bulundu. Yarın sabah saatlerini işaret eden AKOM, sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"AKOM verilerine göre, İstanbul genelinde yarın sabah itibaren sıcaklıkların 5 derece birden düşecek. Pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi beklenen gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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