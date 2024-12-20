Bandırma'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yaralandı

Balıkesir Bandırma'da bulunan sanayi sitesinde husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada baba ve oğlu yaralandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

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Bandırma'da Silahlı Kavga: Baba ve Oğul Yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir akü servisinde yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup serviste karşılaşınca tekrar tartışma yaşandı. 41 yaşındaki Ahmet Çoruk, yanında bulunan tabancayla Mümin Şen ve oğlu Ömer Şen'i ayak ve kasık bölgelerine ateş ederek yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Silahlı saldırgan Ahmet Çoruk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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