Akit Yazarı Hedef Aldı: İmamoğlu'na Skandal Sözler

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Belki de o üsteğmeni, PKK’nın kaçırdığı bir çocuk katletti!?" başlıklı yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak şunları ifade etti:

"Fatih Ayar’ı, belki de, Ekrem İmamoğlu’nun üç defa Diyarbakır’a gittiği halde, bir sefer bile ziyaret etmediği Diyarbakırlı annelerin kaçırılan çocuklarından birisi şehid etmiştir..

Belki de, Ekrem İmamoğlu, HDP’li belediyeleri ziyaret için gittiği Diyarbakır’da, hem de bir defa değil.. Üç defa gittiği Diyarbakır’da..

Diyarbakır annelerini de ziyaret etmiş olsaydı..

Belki de kaçırılan çocuklar, “Bu işin sonu yok.. PKK’nın desteklediği CHP’li adaylar bile, bizim ailelerimizden kaçırılmamızı onaylamıyor” diyecekler..."

NE OLMUŞTU?

Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde Üsteğmen Fatih Ayar şehit oldu. Trabzon'un Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Ayar ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı:

"Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Şehit Üsteğmen Fatih Ayar'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akrabası olduğu öğrenildi. Trabzon Köprübaşı'da İmamoğlu ailesinin ve akrabalarının soy isimleri arasında, 'Ayar'ın da yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Ayar'ın, Eski Trabzon Köprübaşı Belediye Başkanı Sebahattin İmamoğlu'nun da yeğeni olduğu ifade edildi.