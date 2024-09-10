Türkiye'den Yunanistan'a Geçmek İstediler: Bakın Sonra Ne Oldu?

Avrupa'ya gitmek için dikkat çeken bir yol denediler. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen 2 düzensiz göçmen, Kuşadası'ndan Sisam Adası'na yüzerek geçmek istedi. Fakat Jandarma birimleri, 2 göçmeni yakaladı.

Türkiye'den Yunanistan'a Geçmek İstediler: Bakın Sonra Ne Oldu?

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Türkiye'den Yunanistan'a Geçmek İstediler: Bakın Sonra Ne Oldu? - Resim : 1

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinden yasadışı olarak Yunanistan ülkesi Sisam adasına yüzerek geçmeye hazırlanan 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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