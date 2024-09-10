Türkiye'den Yunanistan'a Geçmek İstediler: Bakın Sonra Ne Oldu?

Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinden yasadışı olarak Yunanistan ülkesi Sisam adasına yüzerek geçmeye hazırlanan 2 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Kaynak: İHA