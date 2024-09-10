Narin Cinayetinde Arka Koltuktaki Gizem: Arabada Üçüncü Biri Var Mıydı?

Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran dün gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi. Cinayetle ilgili ilk itiraf gözaltındaki Nevzat Bahtiyar’dan geldi.

Bahtiyar, “Amca Salim Güran cesedi çuval içerisinde bana verdi. Alıp dereye götürdüm” dedi. Amcanın bunun için kendisine 200 bin TL teklif ettiğini söyledi.

'NAMAZ KILIP ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDIM'

Köyde sıvacılık yapan itirafçı Bahtiyar ifadesinde şunları dedi:

“Salim Güran, aracımla giderken bana selektör yaptı, durdum. Aracının ön koltuğunda battaniyeye sarılı bir şey gösterdi ve ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. Gösterdiği şeyin yanına yaklaştım. Hareketsiz insan olduğunu gördüm. Şaşırdım, tereddüt ettim.

Salim Güran bana ‘Aileni düşün sana 200 bin TL para veririm’ dedi. Muhtar bana aracımda torba olup olmadığını sordu. Ben de bagajımdan bir çuval getirdim. Battaniyeye sarılı çocuğu ikimiz alıp çuvala koyduk. Ben çuvalı arabama koydum sonra muhtar dereyi işaret etti. Ben de arabamla dere kenarına gittim. Çuvalın ağzını bağlayacak ip aradım. Sonra çuvalda bulunan çantanın ipini söküp çuvalın ağzını bağlamaya başladım. Eve geldiğimde köyde insan hareketliliği vardı. Kendi annem ve eşim de Narin Güran’ı aramaya çıkmışlardı. Evde namaz kıldım daha sonra yemek yemeden Narin’i arama faaliyetine katıldım.”

ARKA KOLTUKTAKİ SIR

Sabah'taki habere göre Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Narin'in arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Bahtiyar, "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi.

Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BAZ KAYITLARI İNCELENİYOR

Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı. 2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor. BTK'dan alınan baz kayıtları üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.