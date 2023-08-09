Akit yazarı, AKP ve MHP'li vekillere 'kızdı'

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Akbelen Ormanı'ndan ağaç katliamı için olağanüstü toplan Meclis'te AKP ve MHP'li vekillerin performansını 'beğenmedi': "Ben bekledim ki bu çakma ülkücülere derslerini versinler. 'Siz kimin maşasısınız. Kimin adına bu talepleri dillendiriyorsunuz' desinler."

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Akit yazarı, AKP ve MHP'li vekillere 'kızdı'

İktidara yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda kömür madenine karşı zeytin ağaçlarını korumaya çalışan köylüleri ve onlara destek veren siyasetçileri hedef alırken AKP ve MHP milletvekillerine de 'kızdı.'

Karahasanoğlu, 'Cemal, sen Türk müsün' başlıklı yazısında orman katliamını aklamaya çalışırken ilk olarak Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt için şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda hiç kimseye, 'Türk müsün, değil misin' diye bir şey sormadım, sormam.. Üstünlüğün ırk ile değil, takva ile olduğunu bilirim, söylerim. Ama ortalıkta dolaşan, öyle ırkçı kafalar var ki. Tribünlere oynarlarken, ırkçılığın kralını yaparlar. Ama paçalarından aşağıya akana bakmazlar. Türklük taslarlar.

'HERKES KÖMÜRÜ NASIL YERALTINDAN ÇIKARIYORSA BİZ DE ÖYLE ÇIKARACAĞIZ'

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasına sıra gelince korkaklığa evrilirler. Bir avuç emperyalistten izin alınmadan çıkarılamayacağını söylerler. Bunu açıktan ifade edemedikleri için de 'Ormanlar imha ediliyor' mavalına yapışırlar. Dünya genelinde herkes kömürü nasıl yeraltından çıkarıyorsa biz de öyle çıkartacağız. Ama olur mu?

Bu kafalara göre, 'ABD kömür çıkartırken sorun yok, Rusya çıkartırken sorun yok. Bunlar o kadar değişik enerji kaynakları olduğu halde, nükleer santraller kurarken, sorun yok. Termik santraller kurarlarken, sorun yok. Ama sıra Türkiye'ye gelince sorun var."

AKP VE MHP'Lİ VEKİLLERE: BEN BEKLEDİM Kİ...

Devamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) olağanüstü toplantıya tepki gösteren Karahasanoğlu, "Ben bekledim ki, AK Parti ve MHP milletvekilleri, bu çakma ülkücülere derslerini versinler. 'Siz kimin maşasısınız. Kimin adına bu talepleri dillendiriyorsunuz' desinler. Ama günlük siyasetin esiri olarak, 'Bunlarla uğraşacak vaktimiz yok' dediler, ve toplantıyı kapattılar" ifadesini kullandı.

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Meclis, Akbelen için olağanüstü toplandı: Genel görüşme talebi reddedildiMeclis, Akbelen için olağanüstü toplandı: Genel görüşme talebi reddedildiSiyaset

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