AKP'li başkan, Gökçe'nin konserini iptal etti, ilçeye girmesini yasakladı!

Ünlü şarkıcı Gökçe’nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki konseri, Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından iptal edildi. Çöl, Gökçe için "Sandıklı sınırlarına giremez" dedi.

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AKP'li başkan, Gökçe'nin konserini iptal etti, ilçeye girmesini yasakladı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Gökçe 11 Ağustos’ta sahne alacağı konserin iptal edildiğini duyurdu.

Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.

"BIRAKIN SAHNEYE ÇIKMAYI..."

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, şu ifadeleri kullandı:

"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"

AKP'li başkan, Gökçe'nin konserini iptal etti, ilçeye girmesini yasakladı! - Resim : 1

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