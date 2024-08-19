Akaryakıt Fiyatlarında 19 Ağustos Tabelası
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile ÖTV'nin etkilediği akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu. İşte 19 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte 19 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 44.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.83 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 44.45 TL
Motorin litre fiyatı: 43.76 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 44.96 TL
Motorin litre fiyatı: 44.29 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 45.43 TL
Motorin litre fiyatı: 44.81 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL
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