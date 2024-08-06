Ajet Uçağında Büyük Panik! Acil İniş Yaptı

Son günlerde teknik sorunlar, uçuşlarda rötarlar, yolcuların valizlerinin kaybolması gibi sorunlarla gündem olan Ajet uçağı Antalya-İstanbul seferinde acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, A Jet Havayolları'nın VF-3047 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada hidrolik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. TC-JFH kuyruk tescilli uçak arıza nedeniyle havada bir süre tur attı. Olumsuz bir duruma karşı ARFF ekipleri piste hazır bekletildi.

Gerekli kontrollerin ardından uçak saat 08.57'de inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. O onlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

İşte o telsiz konuşmaları:

Pilot: Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şuanda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz.

Kontrolör: Teşekkür ediyorum bilgi veriyoruz.

Kaynak: İHA