Ajet Uçağında Büyük Panik! Acil İniş Yaptı
Antalya-İstanbul seferini yapan AJet uçağında panik dolu anlar yaşandı. İniş için alçaldığı sırada uçakta hidrolik arızası meydana geldi. Kuleye bilgi veren pilot acil iniş yaptı.
Son günlerde teknik sorunlar, uçuşlarda rötarlar, yolcuların valizlerinin kaybolması gibi sorunlarla gündem olan Ajet uçağı Antalya-İstanbul seferinde acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, A Jet Havayolları'nın VF-3047 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada hidrolik arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, Hava Trafik Kontrol Kontrolörüyle irtibata geçerek durumu bildirdi. TC-JFH kuyruk tescilli uçak arıza nedeniyle havada bir süre tur attı. Olumsuz bir duruma karşı ARFF ekipleri piste hazır bekletildi.
Gerekli kontrollerin ardından uçak saat 08.57'de inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. O onlar telsiz konuşmalarına yansıdı.
İşte o telsiz konuşmaları:
Pilot: Bilgi paylaşmak istiyorum. Hidrolik arızamız var şuanda. Yüksek süratle yaklaşma olacak. Kuleye de bilgi verirseniz.
Kontrolör: Teşekkür ediyorum bilgi veriyoruz.
Kaynak: İHA