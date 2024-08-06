Gill, İlk Görevinde 2 Kilo Metamfetamin Buldu

Ankara'dan Bitlis'e 1 hafta önce gönderilen 2 yaşındaki 'Gill' adlı narkotik köpeği, ilk görevinde yolcu otobüsünde 2 kilo 78 gram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan D.N.A., tutuklandı.

Gill, İlk Görevinde 2 Kilo Metamfetamin Buldu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan yolcu otobüsünü Bitlis'in Tatvan ilçesi girişinde durdurarak arama yaptı. Ekiplerin aramasına Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda eğitim görüp, 1 hafta önce Bitlis Emniyet Müdürlüğü emrine gönderilen 2 yaşındaki Alman Kurdu 'Gill' adlı köpek de katıldı.

Gill, İlk Görevinde 2 Kilo Metamfetamin Buldu - Resim : 1
'Gill'in yolcu valizine tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 2 kilo 78 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan valizin sahibi D.N.A., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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