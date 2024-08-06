Üç Partiden Meclis'e Instagram İçin 'Olağanüstü Toplantı' Çağrısı

CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeler, 2 Ağustos'tan beri Instagram'a getirilen erişim engelini görüşmek için TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Üç Partiden Meclis'e Instagram İçin 'Olağanüstü Toplantı' Çağrısı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti, DEM Partili üyeleri, Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili olarak komisyonun 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını talep etti.

Milletvekillerinin ortak imzayla Komisyon Başkanlığı’na yaptıkları başvuruda, şöyle dendi:

"İletişim ve bilgi paylaşımında önemli bir rol oynayan dijital mecraların özgürlüğü, demokratik toplumların vazgeçilmez bir parçasıdır. Son dönemde Instagram sosyal medya platformunun erişime engellenmesi, bireylerin iletişim özgürlüğü ve bilgi edinme hakkını doğrudan etkileyen bir durum ortaya koymuştur. Anayasamızın herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama, yayma özgürlüğünü güvence altına almıştır. Ayrıca, uluslararası standartlar ve insan hakları belgeleri, iletişim özgürlüğünün korunmasını ve bu özgürlüğün engellenmemesini temel bir hak olarak tanımaktadır. Instagram'ın erişime engellenmesi, ifade özgürlüğü ve bilgi paylaşım hakkını kısıtlamakta, dolayısıyla demokratik değerlere aykırı bir durum teşkil etmektedir."

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Kaynak: ANKA

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