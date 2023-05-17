Ailesinden 'Orhan Gencebay vefat etti' haberlerine yalanlama

Orhan Gencebay'ın vefat ettiği iddiaları üzerine açıklama yapan oğlu Altan Gencebay, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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Ailesinden 'Orhan Gencebay vefat etti' haberlerine yalanlama

Sanatçı Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay, babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, paylaşılan haberlerin yalan olduğunu dile söyledi.

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