Bakanlıktan Ödüllü Kısa Film Yarışması! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödüllü bir kısa film yarışmasını duyurdu. Teması aile olacak film yarışmasında birinci filme 250 bin lira, ikinci filme ise 150 bin lira ödül verilecek. İşte detaylar…

Baybars Ergün Baybars Ergün
Bakanlıktan Ödüllü Kısa Film Yarışması! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan etmesinin ardından aile temalı bir kısa film yarışması olduğunu duyurdu.

TEMA AİLE

Bakanlık tarafından hazırlanan “aile” temalı kısa film yarışmasına 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabilecek.

Bakanlıktan Ödüllü Kısa Film Yarışması! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim - Resim : 1

NE ÖDÜL VERİLECEK?

15 dakikayı aşmayan kısa filmlerinin değerlendirileceği yarışmada birinci 250 bin lira, ikinci 150 bin lira, üçüncü ise 100 bin lira ile ödüllendirilecek.

Verilen bilgiye göre, başvurular Bakanlığa bağlı resmi internet sitesi üzerinden yapılırken, başvuruların 29 Ekim 2025 tarihine kadar alınacağı belirtildi.

Bakanlıktan Ödüllü Kısa Film Yarışması! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim - Resim : 2

15 DAKİKA KURALI

Daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış filmlerin katılacağı yarışmada, filmlerin süresi 5 ila 15 dakika arasında olacak ve dereceye giren kısa filmler Aile Yılı kapsamında Bakanlık tarafından kullanılabilecek.

Yarışma hakkında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şöyle konuştu: Kısa film yarışmamıza katılmanız için elinizdeki telefon ve yüreğinizdeki hikaye yeterlidir. İnanıyorum ki yüreği sevgiyle dolu insanımız, geçmişin güzelliklerine olan özlemini ve geleceğe dair umutlarını ailenin kutsallığıyla harmanlayarak birbirinden güzel hikayeleri kısa filmlere aktaracaktır.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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