Aile Değil İşkence Evi! Minik Melike’nin Cinayetinde Her Satırı Kan Donduran İddianame

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce balıkçılar tarafından 4 yaşında bir kız çocuğunun cesedi çarşafa sarılı halde bulunmuştu. İncelemeler sonrasında cansız bedenin Melike Eşiyok’a ait olduğu öğrenilmişti.

Melike’nin kardeşlerinin öğretmenine yaptığı itiraf sonrasında minik Melike’nin üvey annesi ve babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kan donduran olaya ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı.

Melike bakanlık tarafından koruma altına alınan kardeşleri H.ve E. Bildikleri her şeyi tek tek anlattı.

'AYAĞINA ÇEKİÇLE VURUYORDU'

Babalarının ve ilişki yaşadığı kadınının kendilerine şiddet uyguladığını söyleyen çocukların beyanlarında şu ifadeler yer aldı:

Melike'yi sürekli darp ettiler. Bizi de Melike'yi de aç susuz bıraktılar. Altımıza kaçırdığımız için bize tek ayak üstünde durma cezası verdiler. Üvey annemiz ayağımız yere değerse çekiçle vuruyordu. Yağmurlu havalarda bizi ve Melike'yi dışarı çıkarıp kendi içeride çay içerek ıslanmamızı izliyordu. Melike'yi sürekli aç bıraktıkları için bir deri bir kemik kaldı.

'MELİKE’Yİ ÇANTAYA KOYDU'

Babalarının Melike’yi kalorifer peteğine bağladığını belirten çocukların anlattıkları detaylar kan dondurdu. Kardeşleri Melike’nin ölümünü şöyle anlattı: Babamız Cahit ve üvey annemiz Zehra alışverişe gitti. Buz, naylon ve balta aldılar. Babamız ve üvey annemiz Melike'yi öldürdü. Babamız Melike'yi bir çantaya o çantayı da bir çuvala koydu. Arabaya bindik. Biz soru sorduğumuzda 'sizi sokak köpeklerine atarım' dedi. Zehra bizi günlerce aç susuz bıraktı. Bize tazyikli su sıkarak eziyet etti.

'HASTANEYE GÖTÜRÜRSEK CEZAEVİNE ATARLAR'

İlişki yaşadığı Zehra isimli kadının kızlarının şeytan gibi baktığını söylediğini belirten baba Cahit Eşiyok ise kendini şöyle savundu: 2 Nisan 2018 günü Zehra beni aradı. 'Melike nefes almıyor eve gel' dedi. Eve gittiğimde Melike'nin elleri ve ayakları soğuktu. Zehra'ya hastaneye götürelim dediğimde 'vücudunda morluklar var, götürürsek ikimizi de cezaevine atarlar' dedi.

'DENİZE ATALIM GİTSİN'

Cahit Eşiyok, olayın nasıl olduğunu sorduğunda aldığı cevabı ise şöyle açıkladı: Zehra bana 'Melike su istedi. Su içerken öksürmeye başladı. Su boğazına kaçtı diye sırtına vurdum. Nefesi gidince seni aradım' dedi. 'Ne yapacağız' dediğimde Zehra bana 'denize atalım gitsin' dedi. Araç kiraladık. Melike'yi arabaya koyduk. Önce mezarlığa gömmeye çalıştık ama yapamadık, müsait bir yer bulamadık. Sazlıbosna Baraj Gölü'ne içine taş koyup attık. Daha sonra Zehra ile ayrıldık. Eski eşim Meryem ile tekrar birlikte olarak hayatımıza devam ettik.

'YIKADI, KEFENLEDİ'

Melike’nin ölmeden önceki gün ateşlendiğini söyleyen Zehra Öztürker şunları söyledi: Cahit olay günü Melike'yi odaya kilitledi. Sonra ben baktım. Buz gibi olduğunu ve nefes almadığını söyledim. Cahit bana 'ben halledeceğim polisi ve ambulansı arama' dedi. Ben 'polise anlatalım her şeyi' dedim. Bana 'sen üvey annesisin, Melike'de darp var inanmazlar bize' dedi. Cezaevine girme korkusundan ve tehdit edildiğimden sustum. Cahit, Melike'yi banyoya götürdü, yıkadı, kefenledi. Sonra Cahit arabaya Melike'yi koydu. Ertesi gün ne yaptığını sorduğumda 'denize bıraktım' dedi.

'KORKTUM VE BİR ŞEY DEMEDİM'

Çocukların öz annesi Meryem Ataman ise “Cahit ve Zehra korktukları için polise ve sağlık ekiplerine haber vermemişler. Cahit ile yeniden yaşamaya başladık ve bir çocuğumuz daha oldu. Çocuklarım bana Melike'yi Cahit ve Zehra'nın öldürdüğünü söyledi. Hayattaki çocuklarım ve kendim aynı akibete uğrar diye korktum ve kimseye bir şey demedim. Çocuğumun ölümü hakkında bilgim yok” dedi.

İddianamede çocukların oklava ile dövmek, tek ayak üstünde bekleme cezası, tazyikli su sıkma, aç ve susuz bırakma şeklinde kötü muamele ve eziyete maruz kaldıkları belirtildi.

AÇ SUSUZ BIRAKARAK EZİYET

Minik Melike’nin ölümü ise şöyle aktarıldı: Melike'nin yaşadığı bunalım sonrası altına idrar kaçırdığı, bunun üzerine Cahit ve Zehra'nın daha şiddetli bir şekilde Melike'ye tepki gösterdikleri, eziyetin dozunu artırdıkları, bu nedenle de yemek vermemek şeklinde aç ve susuz bırakmak sureti ile Melike'ye eziyet ettikleri, Cahit ve Zehra'nın Melike'ye darp ile başlayıp şiddetin her türlüsünü göstermeye devam ettikleri anlaşılmıştır.

NE CEZA İSTENDİ?

Baba Cahit Eşiyok ve Zehra Öztürker hakkında 'çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'çocuğa ya da beden ve ya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet' suçundan ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Öz anne Meryem Ataman'ın ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kaynak: İHA