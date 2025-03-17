Yaktığı Çöplerin Arasında Ölü Bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, bir kişi fındık bahçesinde yaktığı çöplerin arasında ölü bulundu.

Yaktığı Çöplerin Arasında Ölü Bulundu

Kösebucağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçesinde temizlik yapan 52 yaşındaki Mehmet Varol, topladığı çöpleri yaktıktan sonra kendisinden haber alınamayınca akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Varol’un hayatını kaybettiğini ve vücudunda kısmi yanıklar bulunduğunu tespit etti. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın ölüm Ordu
Büyükçekmece'de Alt Geçit Çöktü Büyükçekmece'de Alt Geçit Çöktü
Tarihi Geçmiş Ürün Satıldığı Tespit Edildi, Mühürlendi! Tarihi Geçmiş Ürün Satıldığı Tespit Edildi, Mühürlendi!
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Yeşilçam'ın Efsanesi Nuri Alço'nun Vasiyeti Ortaya Çıktı! Servetini Kime Bırakacağını ve Nereye Defnedilmek İstediğini İlk Kez Açıkladı Vasiyetini İlk Kez Açıkladı
Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı Yüzde 2000'den Fazla Zam!