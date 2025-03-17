Yaktığı Çöplerin Arasında Ölü Bulundu

Kösebucağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bahçesinde temizlik yapan 52 yaşındaki Mehmet Varol, topladığı çöpleri yaktıktan sonra kendisinden haber alınamayınca akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Varol’un hayatını kaybettiğini ve vücudunda kısmi yanıklar bulunduğunu tespit etti. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA