Aile Değil Dehşet Evi! 3 Çocuğa 4 Yıllık İşkence… Güneşi İlk Kez Gördüler, Her Detayı Kan Dondurdu

İspanya’da bir anne ve babanın 4 yıl boyunca 3 çocuğuna yaşattığı dehşetin detayları kan dondurdu. Anne ve babanın 2021 yılından bu yana çocuklarını eve hapsettiği ortaya çıktı. İlk kez güneş gören çocukların odalarında ‘canavar’ çizimleri olduğu, 10 yaşını geçmelerine rağmen bez kullandıkları belirlendi. İşte korkunç detaylar..

Son Güncelleme:
Aile Değil Dehşet Evi! 3 Çocuğa 4 Yıllık İşkence… Güneşi İlk Kez Gördüler, Her Detayı Kan Dondurdu

İspanya'nın Oviedo kentinde Amerikalı ve Alman çiftin yaşları 8 yaşındaki ikizlerine ve 10 yaşındaki çocuklarına yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi.

Kan donduran olay mahalle sakinlerinden birinin ‘Yanlarında hiç çocuk görmedim ama evden çocuk sesleri geliyor’ diyerek yaptığı ihbar sonrasında ortaya çıktı.

Aile Değil Dehşet Evi! 3 Çocuğa 4 Yıllık İşkence… Güneşi İlk Kez Gördüler, Her Detayı Kan Dondurdu - Resim : 1

Evi gözlem altına alan polis, perdelerin sürekli kapalı olması ve sık yemek siparişinden şüphelendi. Ailenin 3 çocuğunu Covid 19 virüsünden korumak için 4 yıl boyunca eve kilitlediği ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan operasyonla dehşetten kurtarılan çocukların ürkek halleri dikkat çekerken, olayın korkunç detayları ‘Pes’ dedirtti.

Aile Değil Dehşet Evi! 3 Çocuğa 4 Yıllık İşkence… Güneşi İlk Kez Gördüler, Her Detayı Kan Dondurdu - Resim : 2

KAFES BENZERİ YATAKLAR…

Evin içinde yapılan incelemede, çocukların karyolalarına çizilmiş canavar resimleri ve dağınık halde ilaçlar bulunduğu ifade edildi. Çocukların ilkokul çağında olmalarına rağmen hala bez kullanmak zorunda oldukları, kafes benzeri yataklarda uyudukları ortaya çıktı.

Aile Değil Dehşet Evi! 3 Çocuğa 4 Yıllık İşkence… Güneşi İlk Kez Gördüler, Her Detayı Kan Dondurdu - Resim : 3

TUVALET SAATLERİ KISITLIYMIŞ

Sağlık muayenesinde çocuklarda kabızlık probleminin yaşandığı da tespit edilirken, çocukların tuvalet saatlerinin de aile tarafında kısıtlandığı öğrenildi. Evde 6 adet de hava temizleme cihazı bulundu.

Aile Değil Dehşet Evi! 3 Çocuğa 4 Yıllık İşkence… Güneşi İlk Kez Gördüler, Her Detayı Kan Dondurdu - Resim : 4

Ailesinin okula gitmesini engellediği çocukların 2021'den beri ilk kez güneş ışığı gördüğü detayı kahrederken, ailenin okula göndermediği için aldığı şikayetler sonrasında taşındığı öğrenildi. Öye yandan anne ve baba çocuk istismarı ve temel hakları ihlal suçlamalarıyla tutuklandı.

Etiketler
Çocuk İspanya Covid-19
Son Güncelleme:
İsrail'in Gazze'ye Yardım Gemisine Saldırısına Türkiye'den İlk Tepki İsrail'in Yardım Gemisine Saldırısına Türkiye'den İlk Tepki
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
'Katliam Yasası' AYM Gündeminde: Tarih Belli Oldu 'Katliam Yasası' AYM Gündeminde: Tarih Belli Oldu
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Türkiye’den Sadece Bir Şehir Listeye Girebildi En Misafirperver Şehirler Belli Oldu
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor
İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalı İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalı