Aile Değil Dehşet Evi! 3 Çocuğa 4 Yıllık İşkence… Güneşi İlk Kez Gördüler, Her Detayı Kan Dondurdu

İspanya'nın Oviedo kentinde Amerikalı ve Alman çiftin yaşları 8 yaşındaki ikizlerine ve 10 yaşındaki çocuklarına yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi.

Kan donduran olay mahalle sakinlerinden birinin ‘Yanlarında hiç çocuk görmedim ama evden çocuk sesleri geliyor’ diyerek yaptığı ihbar sonrasında ortaya çıktı.

Evi gözlem altına alan polis, perdelerin sürekli kapalı olması ve sık yemek siparişinden şüphelendi. Ailenin 3 çocuğunu Covid 19 virüsünden korumak için 4 yıl boyunca eve kilitlediği ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan operasyonla dehşetten kurtarılan çocukların ürkek halleri dikkat çekerken, olayın korkunç detayları ‘Pes’ dedirtti.

KAFES BENZERİ YATAKLAR…

Evin içinde yapılan incelemede, çocukların karyolalarına çizilmiş canavar resimleri ve dağınık halde ilaçlar bulunduğu ifade edildi. Çocukların ilkokul çağında olmalarına rağmen hala bez kullanmak zorunda oldukları, kafes benzeri yataklarda uyudukları ortaya çıktı.

TUVALET SAATLERİ KISITLIYMIŞ

Sağlık muayenesinde çocuklarda kabızlık probleminin yaşandığı da tespit edilirken, çocukların tuvalet saatlerinin de aile tarafında kısıtlandığı öğrenildi. Evde 6 adet de hava temizleme cihazı bulundu.

Ailesinin okula gitmesini engellediği çocukların 2021'den beri ilk kez güneş ışığı gördüğü detayı kahrederken, ailenin okula göndermediği için aldığı şikayetler sonrasında taşındığı öğrenildi. Öye yandan anne ve baba çocuk istismarı ve temel hakları ihlal suçlamalarıyla tutuklandı.