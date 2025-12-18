AİHM'den Yeni Osman Kavala Kararı

AİHM, Osman Kavala için yeni bir karar aldı. Kavala'nın tahliye edilmemesi üzerine dosya Büyük Daire'ye devredildi.

Son Güncelleme:
AİHM'den Yeni Osman Kavala Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’ya ilişkin başvuruyu Büyük Daire’ye taşıdı.

Mahkeme, daha önce verdiği kararlarında Kavala’nın Gezi davası nedeniyle haksız biçimde mahkûm edildiğini vurgulamış ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğine hükmetmişti. Ancak Türkiye, bu kararların “bağlayıcı olmadığı” gerekçesiyle Kavala’nın tahliyesini gerçekleştirmedi.

Bu gelişme üzerine AİHM, dosyanın Büyük Daire tarafından ele alınmasına karar verdi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Nisan 2022’de Osman Kavala’yı Gezi Parkı davasında “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etmiş; söz konusu karar Eylül 2023’te Yargıtay tarafından onanmıştı.

