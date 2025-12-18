Ünlü Komedyen Yavuz Kırma Hakkında Hapis Talebi! Peygamberleri Hedef Almıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini olaylar ve peygamberler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle "Yavuz Günal" mahlasıyla sahne alan komedyen Yavuz Kırma hakkında soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

'1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ'

İddianamede, şüphelinin "Yavuz Günal" mahlasıyla komedyen olarak çalıştığı, bir gösterisinde "Çağrı" filmini konu olan dini olaylar ile ilgili bir konuşma yaptığı kaydedildi. Şüphelinin söz konusu konuşmanın olduğu videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı, İslamiyet'in doğuşunu anlatan bir film üzerinden mizah adı altında yapmış olduğu ifadelerde İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi.

İddianamede, Hz. İbrahim ve Hz. Musa'ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlattığı kaydedildi. Şüpheli hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkeme'sine gönderildi.

Kaynak: AA