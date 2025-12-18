Zehra Kınık'ın Yargılandığı Davada Karar

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu trafik kazasına ilişkin yeniden yargılandığı davada karar çıktı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin hayatını kaybetmesine neden olduğu kazaya ilişkin yargılama süreci devam ediyor.

Yerel mahkeme tarafından verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden görülen davanın 2. duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Zehra Kınık Demir ve Barlasçeki'nin ailesi katıldı.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada kararını açıkladı. Karara göre, Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kınık hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı devam edecek.

İstinaf, önceki yargılamada Kınık'a verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozmuştu.

