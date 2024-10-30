Ahmet Özer Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi!

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında sabah saat 04.00 sıralarında evinde gözaltına alındı. Özer'in evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

TİP MİLLETVEKİLLERİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

TİP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Ahmet Özer'in durumunu takip etmek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi





VATANDAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Savcılık makamında işlemleri devam ederken, vatandaşlar destek için Çağlayan Adliyesi önünde toplandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yardımcılarının tamamı adliyede bekleyişini sürdürüyor.

CHP VE DEM PARTİ'DEN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında yürütülen hukuksuz sürece karşı tüm örgütümüzü ve demokrasiden yana olan İstanbulluları Çağlayan Adliyesi’nin önünde bu hukuksuzluğa karşı çıkmaya davet ediyorum" dedi.

DEM Parti'den de Ahmet Özer'e destek çağrısı geldi. DEM Parti İstanbul İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in hukuksuzca gözaltına alınması ve belediyeye kayyum atama girişimleri halk iradesine darbedir. Kent uzlaşısıyla göreve gelen ve bütün Esenyurt halkını kucaklayan Ahmet Özer'i sahiplenmek için tüm halkımızı şuan İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nin önüne çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem