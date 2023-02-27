Ahbap'a çadır satmışlardı: Kızılay'dan skandalla ilgili yeni açıklama

Kerem Kınık, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kızılay’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır satmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Kınık, "Kızılay Lojistik, bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyeti’ne de gelir üretmektedir. Kesinlikle Kızılay’a teslim edilen bağışlar satılmamaktadır. Bağışlar, doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır. AHBAP ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil, Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir” dedi.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA



Kızılay Cemiyeti kendisine gelen BAĞIŞLARI ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle SATMAMAKTADIR



Basında yeralan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridirhttps://t.co/AvCgpK5MAh — Kerem Kınık (@drkerem) February 27, 2023

Kınık, şunları kaydetti:

“Kızılay Cemiyeti, kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu, Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten, insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Kızılay Lojistik AŞ, afet, insani yardım, sağlık, savaş lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası hümaniter sektörün en büyük lojistik firmalarından biridir ve gelirlerinin tamamını insani yardım amaçlı Kızılay Cemiyeti’ne aktarmaktadır.

“KIZILAY LOJİSTİK ŞİRKETİMİZ, İNSANİ YARDIM MALZEMELERİNİ BM, STK VB.’DEN TEDARİK ETMEKTEDİR”

Zor zamanlarda, zor bölgelere yüksek kapasite ile uluslararası kalite standartlarında tedarik zinciri kurarak destek veren Kızılay Lojistik şirketimiz, hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb.’den tedarik etmektedir.

“BAĞIŞLAR, DOĞRUDAN VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ ULAŞTIRILMAKTADIR”

Kızılay Lojistik, bu hizmetleri uzmanlaşmış bir şirket olarak gerçekleştirmekte ve sektöre değer katarken Kızılay Cemiyeti’ne de gelir üretmektedir. Kesinlikle Kızılay’a teslim edilen bağışlar satılmamaktadır. Bağışlar, doğrudan vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırılmaktadır.”

LEVENT: KIZILAY LOJİSTİK AŞ’DEN 30 BİN ADET GIDA SATIN ALDIK

Bu arada AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, bugün Fox TV’de yayınlanan İlker Karagöz'le Çalar Saat programına konuk oldu. Levent, Kızılay’dan çadırla birlikte kuru gıda da satın aldığını açıkladı.

Levent, program sonrası sosyal medya hesabında paylaşımda, “Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı. Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik AŞ’den 30 bin adet, 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve bir yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize” dedi.

“AHBAP İLE TESİS EDİLEN TİCARİ İLİŞKİ, KIZILAY CEMİYETİ İLE DEĞİL, KIZILAY İŞTİRAKİ OLAN KIZILAY LOJİSTİK ŞİRKETİ İLE GELİŞTİRİLMİŞTİR”

Kınık, Levent’in sosyal medya paylaşımını alıntılayarak açıklamasına şöyle devam etti:

“AHBAP ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil, Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir.

Kızılay Cemiyeti’miz, 5 bin Kızılaycı ile 10 il, 65 ilçe, 834 noktada paydaşları ile birlikte yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımıza üç öğün ücretsiz beslenme hizmeti sunmakta, Kızılay Lojistik de tüm bu dev operasyona destek vermektedir.

Kızılay, kamudan bir bütçe desteği almamaktadır. Vatandaşlarımızın vergileri Kızılay’a aktarılmamaktadır. Kızılay, iştirak şirketlerinin gelirleri, hayırseverlerin bağışları, uluslararası fon desteği ve 15 bin çalışan, 300 bin gönüllü ile yılda 40 milyondan fazla insana destek vermektedir.”

Kaynak: ANKA