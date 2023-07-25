Ağrı’da sağanak yağış sele neden oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Arazi ve evler zarara uğradı.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçeye bağlı Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde sel baskınlarına neden oldu. Köylerdeki derelerin taşması sonucu onlarca ev ve ahırın yanı sıra tarım arazisi sular altında kaldı. Her hangi bir can kaybının yaşanmadığı bölgede maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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