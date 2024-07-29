Ağrı'da Korkunç Kaza! Otomobiller Birbirine Girdi: Çok Sayıda Yaralı Var
Ağrı'da iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.
Erzurum’dan Ağrı istikametine doğru seyir halinde olan M.U kontrolündeki araç, Çiftepınar Köyü kavşağına geldiğinde N. A. kontrolündeki aracın kavşaktan çıkmasıyla çarpıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler iki araç içerisinde yaralı halde bulunan 13 kişiyi ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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