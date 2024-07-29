Bohçacı Kılığında Soygun!

Mardin'de bohçacı kılına giren 3 kadın bir evi soydu..

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Bohçacı Kılığında Soygun!

Olay, dün öğle saatlerinde İpek Mahallesi’nde meydana geldi. Bohçacı gibi mahallede dolaşan 3 kadın, açık gördükleri bir evin kapısından içeri girdi. Evde kimsenin olmadığını gören şüpheliler, 30 bin TL ile 150 bin TL değerinde altını aldı.

Döndüğünde hırsızlığı fark eden ev sahibinin şikayeti ve görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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