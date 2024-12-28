Ağrı'da Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da Akaryakıt Tankeri Devrildi: Sürücü Yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesi Esmer köyü yakınlarında saat 10.30 sıralarında, seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan tanker sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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