Ağrı Dağı'na Tırmanmaya Çalışan Kişi Fenalaştı

Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanmaya çalışan 65 yaşındaki kişi kalbinden rahatsızlandı. Nuri H. isimli şahıs AFAD ekiplerince dağdan indirilerek ambulans helikopterle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı Dağı'na Tırmanmaya Çalışan Kişi Fenalaştı

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımla en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan gruptan 65 yaşındaki Nuri H. zirve dönüşünde 4 bin 900 rakım yakınlarında kalp rahatsızlığı geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine, tırmanış yaptıkları Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması için 4 bin 200 rakımda bulunan AFAD ekiplerinden 12 kişi bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerce buradan alınıp 3 bin 200 rakımdaki kamp alanına getirilen Nuri H'ye, UMKE ekiplerince müdahale edildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Nuri H. kalp krizi riski ihtimaline karşı 2 bin 200 rakımda bulunan Gölyüzü köyü Ela mezrasında Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Ağrı
Sincan'daki Su Kesintisi Beşinci Gününde: ASKİ'den Açıklama Sincan'daki Su Kesintisi Beşinci Gününde: ASKİ'den Açıklama
81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti 81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti
Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe Akın Akın İnsanlar Göç Ediyor! Seferihisar ve Urla'yı Tahtından Eden İlçe
Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı Trafik Sigortasında Yeni Dönem: Zorunluluk Kaldırıldı
Meteoroloji Uyardı! İstanbul Dahil 24 İlde Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor Çok Kuvvetli Geliyor, Şemsiyesiz Çıkmayın!
Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı: İşte Türkiye'de Havası Temiz Olan Tek Şehir
Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak Araç Muayenesinde Sistem Değişti: Bu Kişiler Artık TÜVTÜRK Muayenesi Yaptıramayacak