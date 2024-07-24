Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük'te tomruk altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

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Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Karabük’ün Yenice ilçesinde tomruk altında kalan kişi hayatında kaybetti.

Balıkısık Orman Deposunda meydana gelen olayda orman işçisi olan Şaban Çaylı, kamyondan boşaltılan tomruğun altında kaldı. Çaylı’nın hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çaylı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin naaşı Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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