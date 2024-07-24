İzmir'deki Konut Dolandırıcıları Tutuklandı

Uygun fiyata konut satma vaadiyle İzmir'de bir kişiyi 150 bin lira dolandıran 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir'deki Konut Dolandırıcıları Tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişiyi Milli Emlak'a ait Buca'daki gayrimenkulü uygun fiyatla satacakları bahanesiyle 150 bin lira dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yürüttüğü çalışma sonucu olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, Buca ve Konak'ta belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınla C.C, B.T, İ.K, M.Ç ve C.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.C, B.T. ve İ.K. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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