Eşini öldürüp intihara kalkışan 81 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Göçerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. (81) isimli yaşlı şahıs, tartıştığı karısı B.G.T.’yi (51) ruhsatsız silahla vurarak öldürdü. Daha sonra silahı kendine doğrultan yaşlı adam intihar girişiminde bulanarak ağır yaralandı.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulans ile Haydarlı Belde Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Karısını katleden ve daha sonra intihar eden yaşlı adam, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA