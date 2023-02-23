70 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin mimarı gözaltında

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından il merkezinde 70 kişinin hayatını kaybettiği Badi Saba isimli sitenin mimarı Bursa’da gözaltına alındı.

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70 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin mimarı gözaltında

Elbistan ve Pazarcık merkezli yaşanan depremlerin ardından 10 şehirde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Kahramanmaraş’ta 25 daireden oluşan Badi Saba sitesinde şantiye şefi olarak görev yapan A.E.Ç. isimli mimar, merkez Osmangazi ilçesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 70 kişinin hayatını kaybettiği siteyle ilgili gözaltına alınan A.E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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