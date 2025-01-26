Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

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Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Meteorolojinin uyarıları sonrası Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başlarken, yağış özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.

Kar yağışı kent merkez ile birlikte ilçelerde etkili olurken, Şuhut ilçesinde yağış sonrası etraf beyazda büründü. Lapa lapa yağan kar yağışı sonrası ilçe adeta beyaz örtüyle kaplandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zaman zaman zorluk çekti.

Kar yağışının gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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