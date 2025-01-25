Bolu'da Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Çirkin Hakaretler: Savcılık Harekete Geçti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bolu’da hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini arayarak dalga geçen şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheliler hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sosyal medyada gündeme gelen ve linki yukarıda yer verilen konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç yaptığı paylaşımda, “Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

Kaynak: DHA