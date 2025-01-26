Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Elazığ'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Araç sürücüsünün alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi ve ardından vatandaşların da yardımı ile yangın söndürüldü.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA