Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Elazığ'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü. Alevler çevredeki vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alındı.

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Elazığ'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmından yanmaya başladı. Araç sürücüsünün alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi ve ardından vatandaşların da yardımı ile yangın söndürüldü.

O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü