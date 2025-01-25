4 Gündür Kurtarılmayı Bekliyorlardı, AFAD Keçileri Kurtardı

Siirt'te 4 gündür kurtarılmayı bekleyen keçilerden iyi haber geldi. 3 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

4 Gündür Kurtarılmayı Bekliyorlardı, AFAD Keçileri Kurtardı

Siirt'te 4 gündür dağlık alanda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bayraktepe köyünde dağlık alanda 4 gündür mahsur kalan 3 keçi, sahibi tarafından kurtarılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine dün, bölgeye AFAD sevk edildi.

Ekipler, sarp araziye malzemelerini katırlara yükleyerek 4 kilometrelik yolu aşarak keçilere ulaştı. Dağcılar, zorlu arazide yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından keçileri mahsur kaldıkları yerden alarak sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA

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