Afyonkarahisar-Antalya Kara Yolunda Bayram Yoğunluğu
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi ile Antalya arasında bulunan kara yolunda, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Polis ekipleri, kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor. Trafik, özellikle öğle saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle zaman zaman durma noktasına geldi.
DİNLENME TESİSLERİNDE DE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun yanı sıra dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğu, öğle saatlerinde daha da arttı.
Kavşaklarda yoğun önlemler alan polisler, sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA
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