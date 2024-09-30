Afyon'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp İntihar Etti

Olay saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı eski Kacerli Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocukları bulunan Seydi ve Satı Aktan çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Seydi Aktan, tüfekle eşine ateş açtı. Satı Aktan kanlar içerisinde yere yığılırken kısa süre sonra Seydi Aktan, kendisine ateş etti.

Silah sesleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Seydi ve Satı Aktan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ile olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Aktan çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Emirdağ Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA