Mansur Yavaş Net Konuştu 'Partim Aday Gösterirse Cumhurbaşkanlığına Aday Olacağım'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde bu yıl 27'ncisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Festivalde cumhurbaşkanlığına ilişkin konuşan Yavaş, adaylık için bir kez daha yeşil ışık yaktı.

Festivalde düzenlenen konser öncesinde açıklamalarda bulunan Yavaş, Beypazarı için yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini hatırlattı.

Yavaş, "Nasip 2019 yılındaymış ve 5 yıl içerisinde bütün Türkiye belediyeciliğin nasıl yapıldığını gördü ve 'Mansur Yavaş belediyeciliği' olarak belediyecilik literatürüne girdi. Ve 3 olan belediye sayımız bugün 16'ya çıktı. 4 ilçede de rakibimizden fazla oy aldık. Yani sayı, 20,21, 22. Ankara'nın tamamı bile Mansur Yavaş belediyeciliğine ortak olabilirdi" diye konuştu.

"PARTİM ADAY GÖSTERİRSE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Konuşmasının devamında cumhurbaşkanlığı adaylığı, ülkenin ekonomik durumu ve okullardaki temizlik sorununa da değinen Yavaş, özetle şunları söyledi:

Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak. Çünkü malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk dar boğazda.

"GENÇLERİN UMUDUNU KESTİĞİ TÜRKİYE'DEN..."

Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar. Bizlere de temizletmek istemiyorlar. Bunun yanında emeklilerin durumunu biliyorsunuz. Ankara'da 42 bin emekliye düzenli şekilde destek oluyoruz. Bizim anlayışınıza göre darda kalan herkesin yanında bulunan kurumdur belediye. Ve biz bunu pandemiden itibaren gayet güzel yaptık. Artık o gençlerin umudunu kestiği Türkiye'den; tekrar umuduyla okuduğu zaman liyakatiyle iş bulacağından emin olarak, torpil aramadan, adaletsizlik olmadan çok keyifli bir şekilde yaşayacağı, mensubu olmaktan gurur duyacağı bir Türkiye için inşallah hep birlikte çalışacağız.

Kaynak: DHA