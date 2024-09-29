Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Lübnan Gündemiyle Toplanıyor!

Kabine, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde İsrail’in 7 Ekim’de Gazze ile başlattığı saldırılar var. İsrail’in bombardıman zincirinin son halkası, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu. Hasan Nasrallah’ın da aralarında olduğu üst düzey Hizbullah yöneticileri saldırılarda hayatını kaybetti. Ankara’nın yakından takip ettiği gelişmeler Kabine’de ele alınacak. İsrail’in çatışmaları bölgeye yayma gayretine karşılık ateşkes ve barış için Türkiye’nin atabileceği diplomatik adımlar müzakere edilecek.

Öte yandan İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de de bombardıman devam ediyor. Bölgede ateşkes planının uygulanması, insani yardım sağlanması ve iki devletli çözüme kapı aralanması için yapılabilecekler de Kabine’nin gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında ziyaret ettiği New York’ta çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmelerin yansımalarının da Kabine’de ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısından bir gün sonra Meclis yeni yasama yılına başlayacak. Yeni dönemde yapılacak yasama çalışmalarına da Kabine’de parantez açılacak. Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için yapılacak yasal düzenlemelerin yanı sıra asayiş, güvenlik ve toplumsal huzur bağlamında atılabilecek yeni adımların Kabine’de değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekonomi de Kabine’nin sürekli takibindeki başlıklar arasında yer alıyor. %40’lık yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması için alınacak ek tedbirler, emeklilerin, dar gelirli kesimlerin alım gücünün yükseltilmesi için atılabilecek adımlar masada olacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi’nin çıktıları ile Türkiye’deki doğrudan yatırım ortamının iyileştirilmesi adımları da istişare edilecek.