Eskişehir'de Çöp Evde Ceset Bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Deliklitaş Mahallesi Hamidiye Sokak'ta yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Bülent Tanrıgüzey'den (55) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, Tanrıgüzey'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemenin ardından Tanrıgüzey'in cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA