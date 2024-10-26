Afyon'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi, 2'si çocuk olmak üzere yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyon'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Okçular köyü yakınlarında H.H.K. (46) idaresindeki 34 BND 453 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.T’nin (57) kullandığı 03 AEB 538 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki İ.K. (69), R.S. (15) ve E.S. (14) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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