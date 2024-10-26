Çatıda Yangın Çıktı, Yaşlı Adam Ölümden Döndü

Afyonkarahisar’da 85 yaşındaki adamın evinde yangın çıktı. Yaşlı adam ölümden döndü.

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Çatıda Yangın Çıktı, Yaşlı Adam Ölümden Döndü

Afyonkarahisar’da 85 yaşındaki adam evinin çatısında çıkan yangın sonrası ölümden dönerken, yaşlı adamı evden komşularının çıkardığı öğrenildi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki tek katlı evinde yaşayan Mehmet A.’nın evinden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Bu sırada komşular eve girerek yaşlı adamı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Çatıda Yangın Çıktı, Yaşlı Adam Ölümden Döndü - Resim : 1

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, komşuları tarafından uyarılarak dışarı çıkarılan Mehmet A.’nın ise hayli korktuğu dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

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