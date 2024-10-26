Yolun Karşısına Geçmeye Çalışıyordu, Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Aziz Bağlayan’a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bağlayan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü ise gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi öldü.
Osman Ç. idaresindeki 16 ALR 076 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Aziz Bağlayan'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bağlayan, yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Aziz Bağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Osman Ç. ise polislerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA