Aflara Rağmen Kapasite Yetmiyor... Cezaevi Nüfusunda Büyük Rekor!

Türkiye'deki cezasızlık politikasının nedenlerinden biri olarak görülen cezaevi nüfusu, son yıllarda fahiş bir artış yaşıyor. Kapasitesi tutuklu sayısı karşısında yetersiz kalan cezaevlerinde, 2 Ocak 2025 itibarıyla nüfus 384 bin 216’ya ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Nefes gazetesinin aktardığına göre, bu kişilerin 328 bin 708’i hükümlü, 49 bin 596’sı tutuklu. Söz konusu kişilerin 363 bin 708’i erkek, 16 bin 770’i kadın, 3 bin 778’i çocuk. Cezaevinde bulunanların 85 bin 334’ü açık, 298 bin 682’si ise kapalı infaz kurumunda kalıyor.

TOPLAM KAPASİTE 301 BİN

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'de; 273 kapalı, 99 açık, 12 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 405 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi ise 301 bin 397’i.

Kaynak: Nefes Gazetesi