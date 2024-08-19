AFAD ve Kandilli Duyurdu: Malatya'da Deprem

Geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi etkilenen Malatya'da hissedilir depremler sürüyor. AFAD'ın aktardığına göre; saat 12.02'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Akçadağ olarak gösterdi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yerin 10.31 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem