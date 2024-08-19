AFAD ve Kandilli Duyurdu: Malatya'da Deprem

AFAD'ın verilerine göre Malatya'da saat 12.02'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

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AFAD ve Kandilli Duyurdu: Malatya'da Deprem

Geçtiğimiz yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi etkilenen Malatya'da hissedilir depremler sürüyor. AFAD'ın aktardığına göre; saat 12.02'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Akçadağ olarak gösterdi.

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Yerin 10.31 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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