AFAD ve Kandilli Duyurdu! Hatay'da Korkutan Deprem

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yıktığı Hatay'da artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'a göre merkez üssü Antakya olan sarsıntı 10.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak servis etti. Kandilli'ye göre depremin merkez üssü Karlısu, derinliği ise 5.2 kilometre.

Kaynak: Gerçek Gündem