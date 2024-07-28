AFAD ve Kandilli Duyurdu! Hatay'da Korkutan Deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre afet bölgesi Hatay'da saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.1 kilometre.

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AFAD ve Kandilli Duyurdu! Hatay'da Korkutan Deprem

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yıktığı Hatay'da artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD'a göre merkez üssü Antakya olan sarsıntı 10.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak servis etti. Kandilli'ye göre depremin merkez üssü Karlısu, derinliği ise 5.2 kilometre.

Kaynak: Gerçek Gündem

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