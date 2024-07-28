AFAD ve Kandilli Duyurdu! Hatay'da Korkutan Deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre afet bölgesi Hatay'da saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 10.1 kilometre.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yıktığı Hatay'da artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da saat 18.13'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
AFAD'a göre merkez üssü Antakya olan sarsıntı 10.1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 28, 2024
KARLISU-(HATAY) https://t.co/7thAmMZSj8
28.07.2024, 18:13:04 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak servis etti. Kandilli'ye göre depremin merkez üssü Karlısu, derinliği ise 5.2 kilometre.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 28, 2024
KARLISU-(HATAY) https://t.co/7thAmMZSj8
28.07.2024, 18:13:04 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.2 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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