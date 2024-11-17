AFAD İlk Verileri Duyurdu! Hatay'da Deprem

AFAD'ın duyurduğu verilere göre, Hatay Samandağ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD İlk Verileri Duyurdu! Hatay'da Deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı verilerde, yaşanan sarsıntının derinliğinin 9.33 kilometre olarak açıklandı.

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