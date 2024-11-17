AFAD İlk Verileri Duyurdu! Hatay'da Deprem
AFAD'ın duyurduğu verilere göre, Hatay Samandağ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı verilerde, yaşanan sarsıntının derinliğinin 9.33 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-11-17
Saat:14:31:17 TSİ
Enlem:36.14194 N
Boylam:36.06056 E
Derinlik:9.33 km
Detay:https://t.co/8VYLxCGN8N@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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