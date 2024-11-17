AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na Taşlı Saldırı

AKP​ İstanbul İl Başkanı​ Osman Nuri Kabaktepe​, dün gece AKP Beylikdüzü​ İlçe Başkanlığı'na yönelik bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Taşla düzenlenen saldırıda herhangi bir can kaybı olmazken, ilçe binasının camlarında maddi hasar oluştu.

"MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerçekleşene saldırının ardından sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kabakptepe, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu hain saldırıyı planlayanlar ve destekleyenler hakkında hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kararlılıkla ifade etmek isterim"

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA VE AZİMLE DEVAM EDECEĞİZ""

AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak da yaşanan saldırıya dair açıklamalarda bulundu..

Saldırıyı kınadıklarını belirten Çolak,

“Bu alçakça saldırıyı gerçekleştirenlere ve onları destekleyen odaklara açıkça ifade ediyoruz ki ülkemiz ve Beylikdüzü için mücadelemize kararlılıkla ve azimle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA