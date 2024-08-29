AFAD İlk Verileri Duyurdu, Adana'da Deprem!

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın bugün saat 14.08'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamasında, depremin derinliği 13.14 kilometre olarak açıklandı.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.