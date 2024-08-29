AFAD İlk Verileri Duyurdu, Adana'da Deprem!
AFAD'ın son dakika açıklamasına göre Adana'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 13.14 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın bugün saat 14.08'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamasında, depremin derinliği 13.14 kilometre olarak açıklandı.
Yetkililerden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 29, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-08-29
Saat:14:08:37 TSİ
Enlem:37.86861 N
Boylam:36.27611 E
Derinlik:13.14 km
Detay:https://t.co/G5zic4MD9z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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