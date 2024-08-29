Balıkesir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: Çeşitli Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 2 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin adresine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst, ev ve araç aramasında bin 329 sentetik hap, 4,67 gram skunk, 0,64 gram metamfetamin ve 99 bin 500 TL para ele geçirildi Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: DHA