Balıkesir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: Çeşitli Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Zehir Tacirlerine Operasyon: Çeşitli Miktarlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında 2 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin adresine baskın düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst, ev ve araç aramasında bin 329 sentetik hap, 4,67 gram skunk, 0,64 gram metamfetamin ve 99 bin 500 TL para ele geçirildi Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Balıkesir Bandırma Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz Emekli Olan Herkes Bu İlçeden Arsa Bakıyor! Hem Sakin, Hem Çok Ucuz
İstanbul'da Eski Sevgili Dehşeti! Takip Edip Aracına Saldırdığı Kadını Darbetti İstanbul'da Eski Sevgili Dehşeti! Önce Takip Etti, Ardından...
AFAD Duyurdu: Akdeniz'de Deprem AFAD Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Emeklilere Ek 12 Bin TL Ödeme! 1 Defalığına Mahsus Veriliyor Emeklilere Ek 12 Bin TL Ödeme! 1 Defalığına Mahsus Veriliyor